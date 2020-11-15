Москва обвинила крымчан в проблемах с водой на полуострове

Москва обвинила крымчан в проблемах с водоснабжением на полуострове. Для контроля и проверок несанкционированных подключений к водопроводу в Крыму могут привлечь правоохранителей.

Об этом заявил вице-премьер Российской Федерации Марат Хуснуллин, передает ТАСС.

По его словам, главная проблема - это воровство.

"При необходимости надо привлекать правоохранительные органы, нужно взять на контроль, откуда идет несанкционированный забор, где неправильные приборы учета стоят, где на сегодняшний день люди специально ломают или портят приборы учета, поливают свои огороды. У нас где-то не хватает воды дома, а кто-то без счетчика воду льет сколько попало", - сказал Хуснуллин.

В Москве добавили, что до 1 декабря планируют разработать программу по учету и контролю таких потерь.

"Мне обещали до 1 декабря дать уже полностью программу со всеми мероприятиями. У нас есть крупные мероприятия по ремонту, по забору, а вопросы с несанкционированным отбором воды, контролем, налаживанием учета - до 1 декабря мне обещали мне уже полностью утвержденную программу дать", - отметил Хуснуллин.

Ранее РБК-Украина писало, что в Министерстве защиты окружающей среды и природных ресурсов уверены, что воды в Крыму более чем достаточно для нужд населения.

Также представитель президента Украины в Крыму Антон Кориневич назвал вопрос водоснабжения полуострова рычагом давления в руках Киева.