Москва звинуватила кримчан в проблемах з водою на півострові

Фото: Марат Хуснуллін (facebook.com/blogkhusnullin)

Москва звинуватила кримчан в проблемах з водопостачанням на півострові. Для контролю та перевірок несанкціонованих підключень до водопроводу в Криму можуть залучити правоохоронців.

Про це заявив віце-прем'єр Російської Федерації Марат Хуснуллін, передає ТАСС.

За його словами, головна проблема - це злодійство.

"При необхідності треба залучати правоохоронні органи, потрібно взяти на контроль, звідки йде несанкціонований забір, де неправильні прилади обліку стоять, де на сьогоднішній день люди спеціально ламають або псують прилади обліку, поливають свої городи. У нас десь не вистачає води будинки, а хтось без лічильника воду ллє скільки попало ", - сказав Хуснуллін.

У Москві додали, що до 1 грудня планують розробити програму з обліку і контролю таких втрат.

"Мені обіцяли до 1 грудня дати вже повністю програму з усіма заходами. У нас є великі заходи по ремонту, по забору, а питання з несанкціонованим відбором води, контролем, налагодженням обліку - до 1 грудня мені обіцяли мені вже повністю затверджену програму дати", - зазначив Хуснуллін.

Раніше РБК-Україна писало, що в Міністерстві охорони навколишнього середовища і природних ресурсів впевнені, що води в Криму більш ніж достатньо для потреб населення.

Також представник президента України в Криму Антон Кориневич назвав питання водопостачання півострова важелем тиску в руках Києва.