Москва грозит Евросоюзу "ответом" за визовый бан для россиян

МИД России обещает в скорем врмени объявить об ответных мерах на инициативы ряда стран ЕС ограничить или прекратить выдачу виз россиянам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой российские СМИ.

В частности, в МИД РФ заявляют, что "не оставят без должной реакции" решение Финляндии по визам для россиян.

В то же время Москва допускает, что Евросоюз может принять единое решение о прекращении выдачи виз гражданам РФ.