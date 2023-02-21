Столтенберг про промову Путіна: ясно дав зрозуміти, що готується до нової війни

Саме Москва являється агресором, який майже рік тому здійснив напад на територію України.
Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Тhe Guardian.
За його словами, у початку загарбницької війни винен лише російський диктатор Володимир Путін.
"Це президент Путін розпочав цю імперську загарбницьку війну... Як сьогодні Путін ясно дав зрозуміти, він готується до нової війни... Путін не повинен перемогти... Це було б небезпечно для нашої власної безпеки та всього світу", - сказав Столтенберг.
Він також зауважив, що звинувачення Путіна в тому, що Захід намагається знищити Росію - не логічні. Адже саме Москва є агресором в Україні, куди вона здійснила вторгнення майже рік тому.
Нагадаємо, що сьогодні російський диктатор Володимир Путін виступив з посланням до Федеральних зборів. Його промова тривала довше, ніж анонсували в Кремлі, але єдиною фактичною новиною з-поміж абсурду Путіна було те, що він оголосив про призупинення участі Росії в договорі про стратегічні наступальні озброєння.
Зокрема, йдеться про двосторонній договір між Росією та США про подальше взаємне скорочення арсеналів розгорнутих стратегічних ядерних озброєнь.
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