Столтенберг о речи Путина: ясно дал понять, что готовится к новой войне

Именно Москва является агрессором, почти год назад совершившим нападение на территорию Украины.

Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

По его словам, в начале захватнической войны виноват только российский диктатор Владимир Путин.

"Это президент Путин начал эту имперскую захватническую войну... Как сегодня Путин ясно дал понять, он готовится к новой войне... Путин не должен победить... Это было бы опасно для нашей собственной безопасности и всего мира", - сказал Столтенберг .

Он также отметил, что обвинения Путина в том, что Запад пытается уничтожить Россию - не логичны. Ведь именно Москва является агрессором в Украине, куда она совершила вторжение почти год назад.

Послание Путина