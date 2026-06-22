"Москва горітиме". У мережі написали про злам Telegram Собяніна

У неділю ввечері, 21 червня, було зламано особистий Telegram-канал мера Москви Сергія Собяніна. Після злому в ньому масово з’явилися повідомлення про те, що столиця РФ горітиме.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські Telegram-канали.
Інцидент стався приблизно після 22:00. Тоді стрічку каналу заполонили десятки однакових повідомлень, у яких, зокрема, було написано: "Москва горітиме", "Слава Україні", і навіть було розміщено збір коштів на потреби української армії.
Пізніше публікації зникли, і на даний момент, як пишуть ЗМІ, канал відновили. Примітно, що злом стався в день народження Собяніна - у неділю йому виповнилося 68 років.
Також важливо зазначити, що було зламано саме другий Telegram-канал мера, який називається "Сергій Собянін. Особистий блог". Цей паблік не є фейковим, а офіційним, що підтверджує активне посилання на сайті sobyabin.ru. У цьому каналі, як правило, публікуються виключно анонси матеріалів із сайту.
Основний міський канал мера ("Мер Москви. Сергій Собянін"), який публікує оперативні міські новини, не постраждав.
Нагадаємо, у четвер, 18 червня, українські дрони масово атакували Москву та її околиці. В результаті атаки постраждав нафтопереробний завод, розташований у районі Капотня (район Москви). Одним із найяскравіших кадрів став зліт кришки з резервуара. Причому, ймовірно, цей зліт стався через удар ракети російської ППО, яка намагалася збити дрон.
Пізніше український лідер Володимир Зеленський підтвердив атаку на Росію та закликав росіян привести до тями диктатора РФ Володимира Путіна, попередивши, що в іншому випадку Москва горітиме.
До речі, речник Кремля Дмитро Пєсков, незважаючи на те, що сталося в підсумку, вирішив похвалити результати роботи російської ППО. За його словами, показники роботи "високі".