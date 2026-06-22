"Москва горітиме". У мережі написали про злам Telegram Собяніна

Інцидент стався приблизно після 22:00. Тоді стрічку каналу заполонили десятки однакових повідомлень, у яких, зокрема, було написано: "Москва горітиме", "Слава Україні", і навіть було розміщено збір коштів на потреби української армії.

Пізніше публікації зникли, і на даний момент, як пишуть ЗМІ, канал відновили. Примітно, що злом стався в день народження Собяніна - у неділю йому виповнилося 68 років.

Також важливо зазначити, що було зламано саме другий Telegram-канал мера, який називається "Сергій Собянін. Особистий блог". Цей паблік не є фейковим, а офіційним, що підтверджує активне посилання на сайті sobyabin.ru. У цьому каналі, як правило, публікуються виключно анонси матеріалів із сайту.

Основний міський канал мера ("Мер Москви. Сергій Собянін"), який публікує оперативні міські новини, не постраждав.