Московскую и Ростосскую области ночью атаковали дроны, есть пораженные объекты, - ЦПД

В ночь на 4 июля в Московской и Ростовской областях были атакованы объекты , среди которых Азовский оптико-механический завод.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал руководителя Центра противодействия дезинформации Андрея Коваленко.

Как рассказывает Коваленко, Азовский оптико-механический завод изготавливает критические компоненты для армии России:

прицелы;

дальномеры;

тепловизоры;

системы управления огнем для танков, БМП, кораблей и даже авиации.

"Именно здесь собирают "глаза" для российской бронетехники", - добавил он.

Удары по территории России

На территории России все чаще фиксируют удары по объектам инфраструктуры, в частности заводам, нефтеперерабатывающим предприятиям и военным объектам. Атаки часто связаны с деятельностью Службы безопасности Украины (СБУ), Главного управления разведки (ГУР) или других силовых структур.

Удары имеют целью ослабить российскую экономику, сорвать логистику поставок топлива, уменьшить производственные мощности и создать дополнительную нагрузку на систему противовоздушной обороны внутри России.

Недавно Вооруженные силы Украины нанесли удары по ряду объектов на территории России, среди которых был пороховой завод в Тамбовской области.