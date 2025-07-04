Московскую и Ростосскую области ночью атаковали дроны, есть пораженные объекты, - ЦПД
В ночь на 4 июля в Московской и Ростовской областях были атакованы объекты, среди которых Азовский оптико-механический завод.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал руководителя Центра противодействия дезинформации Андрея Коваленко.
Как рассказывает Коваленко, Азовский оптико-механический завод изготавливает критические компоненты для армии России:
- прицелы;
- дальномеры;
- тепловизоры;
- системы управления огнем для танков, БМП, кораблей и даже авиации.
"Именно здесь собирают "глаза" для российской бронетехники", - добавил он.
Удары по территории России
На территории России все чаще фиксируют удары по объектам инфраструктуры, в частности заводам, нефтеперерабатывающим предприятиям и военным объектам. Атаки часто связаны с деятельностью Службы безопасности Украины (СБУ), Главного управления разведки (ГУР) или других силовых структур.
Удары имеют целью ослабить российскую экономику, сорвать логистику поставок топлива, уменьшить производственные мощности и создать дополнительную нагрузку на систему противовоздушной обороны внутри России.
Недавно Вооруженные силы Украины нанесли удары по ряду объектов на территории России, среди которых был пороховой завод в Тамбовской области.
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