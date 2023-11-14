Сильний вибух пролунав близько о 07:30.

"У машин, що стоять у дворах, спрацювали системи сигналізації. Жителі повідомляють про те, що до КБМ їдуть машини спецслужб", - пишуть місцеві пабліки.

Фото: в Московській області зранку пролунали вибухи в районі заводу-виробника "Кинджалів" (Getty Images)

Наразі інші подробиці не розкриваються, а офіційні особи жодним чином не коментували ситуацію.

Що відомо про КБМ

Науково-виробнича корпорація "КБ машинобудування" є одним з провідних російських конструкторських та науково-виробничих центрів у галузі військової техніки. Завод, який очолює Сергій Пітіков, виробляє ракети "Кинджал" й "Іскандер".

Як писали раніше ЗМІ, частину товарів, які необхідні для виробництва "Кинджалів", завозять з Європи. "КБ машинобудування" отримує камери тепла та холоду компанії Espec від московського ТОВ "Остек-Тест", які останній імпортує із Польщі.

Не перший вибух

Як пише видання, внаслідок атаки на КБМ в ніч на 11 листопада, були пошкоджені фасади двох корпусів підприємства і вибито вікна.

Згідно з даними РБК-Україна, розвідники України можуть бути причетні до нещодавніх нічних вибухів на Котовському пороховому заводі в Тамбові та Конструкторському бюро машинобудування у місті Коломна.