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В Московской области утром раздались взрывы в районе завода-производителя "Кинжалов"

Фото: в Московской области утром раздались взрывы в районе завода-производителя "Кинжалов" (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

В Московской области России утром прогремели взрывы в районе "КБ Машиностроение". К заводу выехали машины спецслужб.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российское издание ASTRA.

Сильный взрыв прогремел около 07:30.

"У машин, стоящих во дворах, сработали системы сигнализации. Жители сообщают о том, что к КБМ едут машины спецслужб", - пишут местные паблики.

 

Фото: в Московской области утром раздались взрывы в районе завода-производителя "Кинжалов" (Getty Images)

Сейчас другие подробности не раскрываются, а официальные лица никак не комментировали ситуацию. 

Что известно о КБМ

Научно-производственная корпорация "КБ машиностроения" является одним из ведущих российских конструкторских и научно-производственных центров в области военной техники. Завод, который возглавляет Сергей Питиков, производит ракеты "Кинжал" и "Искандер". 

Как писали ранее СМИ, часть товаров, которые необходимы для производства "Кинжалов", завозят из Европы. "КБ машиностроения" получает камеры тепла и холода компании Espec от московского ООО "Остек-Тест", которые последний импортирует из Польши.

Не первый взрыв

Как пишет издание, в результате атаки на КБМ в ночь на 11 ноября были повреждены фасады двух корпусов предприятия и выбиты окна.

Согласно данным РБК-Украина, разведчики Украины могут быть причастны к недавним ночным взрывам на Котовском пороховом заводе в Тамбове и Конструкторском бюро машиностроения в городе Коломна.

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