У Московській області сильні пожежі після атаки по складах та нафтобазі

Атаки на різні міста Московської області тривала всю ніч. Також була інформація, що пролунали вибухи у Твері та Володимирі.

Проте найяскравіші кадри подарувало місто Електросталь. Там вражені логістичні споруди складів Wildberries.

Судячи з апокаліптичних кадрів від "місцевих кореспондентів", місто невдовзі накриє потужна хмара диму. Повідомляється про пожежі та руйнування складських приміщень.

Також на кадрах зафіксовано проліт "невідомого дрона".

Окрім Електросталі під атаку потрапила нафтобаза у підмосковному Ногінську. Це нафтобаза класу IIIа, кількість резервуарів - 24 шт., об’єм резервуарного парку - 11 500 м³.

Проте там ще є Ногінський завод паливної апаратури, так що дані ще уточнюються.