В Московской области сильные пожары после атаки на склады и нефтебазу

Этой ночью дроны атаковали Московскую область сразу в нескольких местах. Сообщается о поражении складов и НПЗ.
Об этом информирует РБК-Украина со ссылкой на OSINT-каналы.
Атаки на разные города Московской области продолжалась всю ночь. Также была информация о взрывах в Твери и Владимире.
Однако самые яркие кадры подарил город Электросталь. Там поражены логистические сооружения складов Wildberries.
Судя по апокалиптическим кадрам от "местных корреспондентов", город вскоре накроет мощное облако дыма. Сообщается о пожарах и разрушениях складских помещений.
Также на кадрах зафиксирован пролет "неизвестного дрона".
Кроме электростали под атаку попала нефтебаза в подмосковном Ногинске. Это нефтебаза класса IIIа, количество резервуаров – 24 шт., объем резервуарного парка – 11 500 м³.
Однако там есть Ногинский завод топливной аппаратуры, так что данные еще уточняются.
Мы уже сообщали, что этой ночью дронами была атакована Тамбовская область. Там тоже загорелся состав Wildberries, что может обеспечивать логистику армии оккупантов.
В ночь с 16 на 17 июля в Керчи после удара вспыхнула железнодорожная станция, а в Черном море атаковали танкеры.
До этого, в ночь на 16 июля, дроны атаковали российский Энгельс – после серии взрывов в районе местного аэропорта возник пожар.