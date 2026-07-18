В Московской области сильные пожары после атаки на склады и нефтебазу

Атаки на разные города Московской области продолжалась всю ночь. Также была информация о взрывах в Твери и Владимире.

Однако самые яркие кадры подарил город Электросталь. Там поражены логистические сооружения складов Wildberries.

Судя по апокалиптическим кадрам от "местных корреспондентов", город вскоре накроет мощное облако дыма. Сообщается о пожарах и разрушениях складских помещений.

Также на кадрах зафиксирован пролет "неизвестного дрона".

Кроме электростали под атаку попала нефтебаза в подмосковном Ногинске. Это нефтебаза класса IIIа, количество резервуаров – 24 шт., объем резервуарного парка – 11 500 м³.

Однако там есть Ногинский завод топливной аппаратуры, так что данные еще уточняются.