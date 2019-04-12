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Мосийчука оштрафуют за фото бюллетеня на выборах

Новости » Выборы 2019    12.04.2019 - 13:49
Мосийчука оштрафуют за фото бюллетеня на выборах
Фото: Игорь Мосийчук (РБК-Украина)

Мосийчук на выборах 2019 опубликовал фото своего бюллетеня

На нардепа от Радикальной партии Игоря Мосийчука за фото бюллетеня на выборах 2019 составили протокол. Об этом в Facebook сообщил советник министра внутренних дел Михаил Апостол.

По его словам, на Мосийчука составили протокол об административном нарушении в виде предвыборной агитации. Отметим, в день выборов 31 марта он в Facebook опубликовал фото бюллетеня с результатами собственного голосования.

"Будет судебное разбирательство", - добавил Апостол.

Отметим, накануне министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил, что на нардепа и лидера Радикальной партии Олега Ляшко тоже составили протокол за фото бюллетеня.

Мосийчука оштрафуют за фото бюллетеня на выборах

 

Напомним, ранее Аваков заявил, что правоохранители перед вторым туром выборов в Украине продолжают фиксировать подкуп избирателей. Он также добавил, что не будет называть кандидата, который подкупает избирателей, но это станет понятно из следующих сообщений.

Ранее также источники РБК-Украина сообщили, что Аваков распорядился пресечь возможные фальсификации в пользу действующего президента Петра Порошенко.

 

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