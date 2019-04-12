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Мосійчука оштрафують за фото бюлетеня на виборах

Новини » Вибори 2019    12.04.2019 - 13:49
Мосійчука оштрафують за фото бюлетеня на виборах
Фото: Ігор Мосійчук (РБК-Україна)

Мосійчук на виборах 2019 опублікував фото свого бюлетеня

На нардепа від Радикальної партії Ігоря Мосійчука за фото бюлетеня на виборах 2019 склали протокол. Про це у Facebook повідомив радник міністра внутрішніх справ Михайло Апостол.

За його словами, на Мосійчука склали протокол про адміністративне порушення у вигляді передвиборчої агітації. Відзначимо, в день виборів 31 березня він у Facebook опублікував фото бюлетеня з результатами власного голосування.

"Буде судовий розгляд", - додав Апостол.

Відзначимо, напередодні міністр внутрішніх справ Арсен Аваков повідомив, що на нардепа та лідера Радикальної партії Олега Ляшка теж склали протокол за фото бюлетеня.

Мосійчука оштрафують за фото бюлетеня на виборах

 

Нагадаємо, раніше Аваков заявив, що правоохоронці перед другим туром виборів в Україні продовжують фіксувати підкуп виборців. Він також додав, що не буде називати кандидата, який підкуповує виборців, але це стане зрозуміло з наступних повідомлень.

Раніше також джерела РБК-Україна повідомили, що Аваков розпорядився припинити можливі фальсифікації на користь чинного президента Петра Порошенка.

 

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