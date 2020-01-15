Мощный взрыв в Испании: погиб человек и 8 пострадали

Фото: взрыв на нефтехимическом заводе в Испании (twitter.com)

Предварительная причина взрыва на заводе в Испании - химическая авария

Число пострадавших в результате взрыва на нефтехимическом заводе в Каталонии (Испания) выросло до 8, еще один человек погиб и еще один пропал без вести. Об этом сообщает BBC.

Погибший был обнаружен в соседнем от завода здании, которое обрушилось. Еще один работник завода пропал без вести. Предварительная причина взрыва - химическая авария.

"Взрыв на химическом заводе в автономном регионе Каталония в Испании убил как минимум одного человека и ранил еще восемь человек", - говорится в сообщении.

Vídeo del moment de l'explosió a la petroquímica de Tarragona. Seguiu l'última hora a VilaWeb https://t.co/7tJL9AtChp pic.twitter.com/y7JHcwfIpS — VilaWeb (@VilaWeb) January 14, 2020

Местная власть сообщила, что выброс в воздух токсичных веществ не произошел, и местные жители могут быть спокойны.

Ранее сообщалось об одном погибшем и 6 пострадавших.

Вчера в испанской провинции Таррагона (автономная область Каталония) произошел взрыв на нефтехимическом заводе.

Также сообщалось, что 11 декабря в муниципалитете Мунтурнес-дал-Вальес, недалеко от Барселоны произошел пожар на химзаводе, в результате которого жителей близлежащих районов начали эвакуировать.

Напомним, на авиастроительном заводе Beechcraft в городе Уичито (штат Канзас) произошел взрыв. Глава медицинской службы округа Седжвик Джон Галлахер сообщил, что 11 человек после происшествия доставили в больницу, еще четверым оказали помощь на месте.