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На авиазаводе в США произошел взрыв, есть пострадавшие

Новости » В мире     28.12.2019 - 01:06
На авиазаводе в США произошел взрыв, есть пострадавшие
Иллюстративное фото (twitter.com/JeffHerndonKSN)

Причиной взрыва стала утечка на производственной линии, по которой на завод поступал жидкий азот

На авиастроительном заводе Beechcraft в городе Уичито (штат Канзас) произошел взрыв. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на телеканал CNN.

В результате инцидента часть крыши завода обрушилась. Причиной взрыва стала утечка на производственной линии, по которой на завод поступал жидкий азот. Эту утечку удалось ликвидировать, однако она привела к взрыву в большой емкости с жидким азотом. Точные причины первоначальной утечки еще предстоит установить

По данным Associated Press, обрушение произошло около 08:00 утра по местному времени (16:00 по Киеву).

Глава медицинской службы округа Сэджвик Джон Галлахер сообщил, что 11 человек после происшествия доставили в больницы, еще четверым оказали помощь на месте. Один из пострадавших получил серьезные травмы.

Начальник отдела пожарной охраны Уичито Джеймс Фромм сообщил журналистам, что у спасателей нет данных о том, что кто-то мог оставаться в здании. Большинство работающих на заводе людей отправились на каникулы из-за праздников.

Завод Beechcraft принадлежит компании Textron Aviation и производит одномоторные и двухмоторные самолеты. По словам пресс-секретаря Textron Aviation Стефани Хардер, здание, в котором произошел взрыв, является частью комплекса, где собирают экспериментальные самолеты.

Напомним, ранее на заводе нефтяной компании Exxon Mobil в штате Техас (США) произошел пожар, в результате которого пострадали не менее 37 человек. Директор завода заявил, что пожар произошел в результате взрыва в одном из подразделений на заводе.

Кроме того, в Техасе вспыхнул пожар на химическом заводе округа Харрис. В результате инцидента погиб один человек, еще 2 пострадали. По предварительной информации, взрыв вызвал изобутилен.

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