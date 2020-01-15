Потужний вибух в Іспанії: загинула людина і 8 постраждали

Фото: вибух на нафтохімічному заводі в Іспанії (twitter.com)

Попередня причина вибуху на заводі в Іспанії - хімічна аварія

Кількість постраждалих в результаті вибуху на нафтохімічному заводі в Каталонії (Іспанія) зросла до 8, ще одна людина загинула і ще одна зникла безвісти. Про це повідомляє ВВС.

Загиблий був виявлений у сусідній від заводу будівлі, що обрушилася. Ще один працівник заводу зник безвісти. Попередня причина вибуху - хімічна аварія.

"Вибух на хімічному заводі в автономному регіоні Каталонії в Іспанії убив як мінімум одну людину і поранив ще вісім осіб", - йдеться в повідомленні.

Vídeo del moment de l'explosió a la petroquímica de Tarragona. Seguiu l'última hora a VilaWeb https://t.co/7tJL9AtChp pic.twitter.com/y7JHcwfIpS — VilaWeb (@VilaWeb) January 14, 2020

Місцева влада повідомила, що викиду в повітря токсичних речовин не сталося, і місцеві жителі можуть бути спокійні.

Раніше повідомлялось про одного загиблого та 6 постраждалих.

Вчора в іспанській провінції Таррагона (автономна область Каталонія) стався вибух на нафтохімічному заводі.

Також повідомлялося, що 11 грудня у муніципалітеті Мунтурнес-дав-Вальес неподалік від Барселони сталась пожежа на хімзаводі, в результаті якої жителів довколишніх районів почали евакуювати.

Нагадаємо, на авіабудівному заводі Beechcraft в місті Уічіто (штат Канзас) стався вибух. Голова медичної служби округу Седжвік Джон Галлахер повідомив, що 11 людей після події доставили до лікарні, ще чотирьом надали допомогу на місці.