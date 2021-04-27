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С мощными игроками: Зеленский предлагает новый формат переговоров по Донбассу

Автор: РБК-Украина

Президент Украины Владимир Зеленский выступает за создание нового международного формата переговоров по Донбассу. Он может быть параллельным нормандскому и состоять из "мощных игроков".

Об этом он заявил в ходе поездки в Херсонскую область, передает сайт президента.

По его мнению, привлечение других стран может способствовать более быстрому завершению войны на Донбассе.

"Это может быть расширение нормандского формата, отдельный, параллельный формат с другими странами, с очень серьезными, мощными игроками. Не только потому, что они мощные, а потому, что они изъявляют желание помочь Украине в прекращении войны. Я считаю, что это правильное решение", - заявил Зеленский.

Отметим, ранее он предлагал расширить нормандский формат до семи участников, включив в него США, Канаду и Британию.

Напомним, у президента России Владимира Путина в ответ на слова Зеленского исключают возможность изменить минские соглашения по мирному урегулированию на Донбассе. В Москве говорят, что изменить их можно только, положив им конец.

До этого российский переговорщик Дмитрий Козак предлагал провести нормандскую встречу на Донбассе с привлечением "ЛДНР".

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