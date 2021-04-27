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З потужними гравцями: Зеленський пропонує новий формат переговорів щодо Донбасу

Автор: РБК-Україна

Президент України Володимир Зеленський виступає за створення нового міжнародного формату переговорів щодо Донбасу. Він може бути паралельним нормандському і складатися з "потужних гравців".

Про це він заявив в ході поїздки в Херсонську область, передає сайт президента.

На його думку, залучення інших країн може сприяти швидшому завершенню війни на Донбасі.

"Це може бути розширення нормандського формату, окремий, паралельний формат з іншими країнами, з дуже серйозними, потужними гравцями. Не тільки тому, що вони потужні, а тому, що вони виявляють бажання допомогти Україні у припиненні війни. Я вважаю, що це правильне рішення", - заявив Зеленський.

Зазначимо, раніше він пропонував розширити нормандський формат до семи учасників, включивши в нього США, Канаду і Британію.

Нагадаємо, у президента Росії Володимира Путіна у відповідь на слова Зеленського виключають можливість змінити мінські угоди щодо мирного врегулювання на Донбасі. У Москві кажуть, що змінити їх можна тільки, поклавши їм край.

До цього російський переговірник Дмитро Козак пропонував провести нормандську зустріч на Донбасі із залученням " ЛДНР".

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