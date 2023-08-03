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Моряки з України зможуть складати іспити в Польщі: що для цього необхідно

Фото: моряки з України зможуть складати іспити в Польщі (mil.gov.ua)
Автор: Сергій Пишкін

Моряки з України тепер зможуть скласти комп’ютерний іспит CES 6.0 в просторі MRS in Poland.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України.

Ініціатива дає можливість кадетам й випускникам морських закладів, які виїхали для проходження обов’язкової практики з плавання, підтвердити кваліфікацію й отримати перший робочий диплом. 

Зазначається, що складання іспиту з використанням комп’ютерного тестування CES 6.0 - є єдиною офіційною умовою для підтвердження кваліфікації з метою присвоєння звання.

"З 2 серпня розпочато прийом заяв на проходження тестів у Варшаві, в приміщеннях обладнаних за всіма стандартами. На іспиті присутній член Державної кваліфікаційної комісії моряків, який одразу після його закінчення ознайомлює моряка з результатами та видає сертифікат. Оформлення результатів відбувається автоматично без втручання людського фактора, що унеможливлює корупційну складову", - пише пресслужба. 

Як подати заяву на іспит: 

  • це можна зробити в Україні, або ж за межами країни; 
  • необхідно направити запит поштою або через представника в Адміністрацію судноплавства або ДП "Моррічсервіс";
  • незабаром така можливість з'явиться й на порталі "Дія". Наразі вже триває перший етап реалізації послуги - бета-тестування.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що в Україні водійські посвідчення будуть отримувати за новою системою. Зміни будуть стосуватися як теоретичного, так і практичного іспиту.

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