Моряки из Украины смогут сдавать экзамены в Польше: что для этого необходимо

Инициатива дает возможность кадетам и выпускникам морских заведений, которые выехали для прохождения обязательной практики по плаванию, подтвердить квалификацию и получить первый рабочий диплом.

Отмечается, что сдача экзамена с использованием компьютерного тестирования CES 6.0 - является единственным официальным условием для подтверждения квалификации с целью присвоения звания.

"Со 2 августа начат прием заявлений на прохождение тестов в Варшаве, в помещениях оборудованных по всем стандартам. На экзамене присутствует член Государственной квалификационной комиссии моряков, который сразу после его окончания знакомит моряка с результатами и выдает сертификат. Оформление результатов происходит автоматически без вмешательства человеческого фактора, что делает невозможным коррупционную составляющую", - пишет пресс-служба.

Как подать заявление на экзамен: