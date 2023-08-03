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Моряки из Украины смогут сдавать экзамены в Польше: что для этого необходимо

Фото: моряки из Украины смогут сдавать экзамены в Польше (mil.gov.ua)
Автор: Сергей Пышкин

Моряки из Украины теперь смогут сдать компьютерный экзамен CES 6.0 в пространстве MRS in Poland.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства развития общин, территорий и инфраструктуры Украины.

Инициатива дает возможность кадетам и выпускникам морских заведений, которые выехали для прохождения обязательной практики по плаванию, подтвердить квалификацию и получить первый рабочий диплом. 

Отмечается, что сдача экзамена с использованием компьютерного тестирования CES 6.0 - является единственным официальным условием для подтверждения квалификации с целью присвоения звания.

"Со 2 августа начат прием заявлений на прохождение тестов в Варшаве, в помещениях оборудованных по всем стандартам. На экзамене присутствует член Государственной квалификационной комиссии моряков, который сразу после его окончания знакомит моряка с результатами и выдает сертификат. Оформление результатов происходит автоматически без вмешательства человеческого фактора, что делает невозможным коррупционную составляющую", - пишет пресс-служба.

Как подать заявление на экзамен:

  • это можно сделать в Украине, или за пределами страны;
  • необходимо направить запрос по почте или через представителя в Администрацию судоходства или ГП "Морречсервис";
  • в скором времени такая возможность появится и на портале "Дия". В настоящее время уже идет первый этап реализации услуги - бета-тестирование.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что в Украине водительские удостоверения будут получать по новой системе. Изменения будут касаться как теоретического, так и практического экзамена.

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