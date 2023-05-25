Українці будуть отримувати водійське посвідчення по-новому: в МВС розкрили деталі

Водійські посвідчення в Україні будуть отримати за новою системою. Зміни будуть стосуватися як теоретичного, так і практичного іспиту.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

За його словами, МВС підготувало вже підготувало зміни, їх повинні запровадити до кінця 2023 року.

Теорія

Клименко пояснив, що за новою системою українцям для отримання водійського посвідчення не обов'язково вчити теорію лише в автошколі. Підготуватися до іспиту можна буде також самостійно чи з репетитором.

Також посилять перевірку у класах, де складають теоретичний іспит.

"Розуміючи технічну складову цього процесу, ми забороняємо в цих класах знаходитись стороннім особам, замість однієї камери ставимо чотири камери. Ми знищуємо повністю можливість існування "сліпих зон". Інформація з камер буде зберігатись мінімум місяць на серверах МВС", - пояснив міністр.

Практика

За словами Клименка, в Україні змінять автомобілі, на яких здають практичний іспит.

" Це буде і Renault, і Hyundai. Це не будуть застарілі марки, Лад точно не буде, радянського автопрому не буде. Машини до 5 років випуску", - сказав він.

Міністр додав, що у машинах буде встановлено чотири камери. Одна з них буде зверху і показуватиме, які педалі натискає водій та інструктор. Фронтальна камера показуватиме шлях авто та дії водія, також буде аудіозапис.

"Всі підказки інструктора будуть фіксуватися. Все відео і аудіо зберігатимуться у нас на сервері мінімум 30 днів. Що це дозволить? Це дозволить кожному, хто бажає здати екзамен, поскаржитись на дії інструктора", - пояснив глава МВС.

Менше сервісних центрів

Міністр додав, що в Україні зменшать кількість сервісних центрів, де можна скласти водійські іспити. Наразі їх по всій Україні 148, а буде лише 55. Їх оснастять новою технікою.

"Більше того, уже з 1 червня ми починаємо експеримент, який буде проводитись в Київський, Одеській, Вінницькій та Львівській областях. Експеримент буде до 2 місяців, доки ми зможемо технічно переоснащити наші центри прийому іспитів, щоб ми подивилися, як це може працювати, щоб уже у вересні-жовтні можна було користуватись цим по державі", - підкреслив Клименко.

Як каже міністр, в Україні скасують технічну експертизу для авто. Її потрібно буде проводити лише під час першої реєстрації.

Поступово також скасують необхідність їхати у сервісний центр при купівлі авто. Технічний паспорт та номера можна буде отримати в салоні, а згодом їх будуть надсилати поштою.

Варто зазначити, що зараз для отримання посвідчення водія потрібно пройти курси в автошколі та скласти теоретичний іспит. Після цього потрібно пройти практичну частину навчання і скласти іспит з водіння.

Після цього сервісні центри видають водійське посвідчення на два роки, яке згодом потрібно замінити.