Моряки з України зможуть складати іспити в Польщі: що для цього необхідно

Моряки з України тепер зможуть скласти комп’ютерний іспит CES 6.0 в просторі MRS in Poland.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України.

"З 2 серпня розпочато прийом заяв на проходження тестів у Варшаві, в приміщеннях обладнаних за всіма стандартами. На іспиті присутній член Державної кваліфікаційної комісії моряків, який одразу після його закінчення ознайомлює моряка з результатами та видає сертифікат. Оформлення результатів відбувається автоматично без втручання людського фактора, що унеможливлює корупційну складову", - пише пресслужба.

Зазначається, що складання іспиту з використанням комп’ютерного тестування CES 6.0 - є єдиною офіційною умовою для підтвердження кваліфікації з метою присвоєння звання.

Ініціатива дає можливість кадетам й випускникам морських закладів, які виїхали для проходження обов’язкової практики з плавання, підтвердити кваліфікацію й отримати перший робочий диплом.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що в Україні водійські посвідчення будуть отримувати за новою системою. Зміни будуть стосуватися як теоретичного, так і практичного іспиту.

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