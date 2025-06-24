До моря за ніч: "Укрзалізниця" запускає поїзд з Житомира в Одесу

Фото: "Укрзалізниця" запускає новий поїзд між Житомиром та Одесою (Nina Liashonok,Ukrinform/GettyImages)

До літнього сезону "Укрзалізниця" призначає новий поїзд №148/147 Житомир - Одеса, який з’єднає Полісся з Чорноморським узбережжям.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу компанії.