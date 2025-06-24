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До моря за ніч: "Укрзалізниця" запускає поїзд з Житомира в Одесу

Вівторок 24 червня 2025 09:18
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До моря за ніч: "Укрзалізниця" запускає поїзд з Житомира в Одесу Фото: "Укрзалізниця" запускає новий поїзд між Житомиром та Одесою (Nina Liashonok,Ukrinform/GettyImages)
Автор: Тетяна Веремєєва

До літнього сезону "Укрзалізниця" призначає новий поїзд №148/147 Житомир - Одеса, який з’єднає Полісся з Чорноморським узбережжям.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу компанії.

Як курсуватиме поїзд

Із Житомира до Одеси - з 11 липня через день. Відправлення о 13:58, прибуття до Одеси о 06:16 наступного дня.

Із Одеси до Житомира - з 10 липня через день. Відправлення о 19:33, прибуття о 12:27 наступного дня.

Через які міста проходить маршрут

Поїзд курсуватиме через Черкаси, Вознесенськ, Помічну, Гребінку та Фастів. Пасажири з Коростеня також можуть скористатися новим маршрутом, пересівши в Житомирі з регіонального поїзда №887/888 - 889/890 Коростень - Вінниця.

У складі поїзда передбачені:

  • купейні вагони;
  • плацкартні;
  • вагони СВ (люкс).

Квитки можна придбати за 20 діб до дати поїздки в застосунку, на сайті або в касах "Укрзалізниці".

Раніше РБК-Україна розповідало, що "Укрзалізниця" призначила додаткові поїзди з Києва до Львова, Одеси, Трускавця та між Львовом і Одесою на літо 2025 року. Вони курсуватимуть у вибрані дати з кінця червня до кінця липня. У складі - купейні вагони з місцями для сидіння.

Також "Укрзалізниця" призначила додатковий поїзд №708/707 Вінниця - Одеса на пікові дати 4 та 6 липня. Поїзд курсуватиме з купейними вагонами без спальних місць, зупинятиметься у Подільську, Вапнярці та Жмеринці.

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Укрзалізниця Одеса Житомир Поїзди
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