До моря за ночь: "Укрзализныця" запускает поезд из Житомира в Одессу

К летнему сезону "Укрзализныця" назначает новый поезд №148/147 Житомир - Одесса, который соединит Полесье с Черноморским побережьем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании .

Как будет курсировать поезд

Из Житомира в Одессу - с 11 июля через день. Отправление в 13:58, прибытие в Одессу в 06:16 следующего дня.

Из Одессы в Житомир - с 10 июля через день. Отправление в 19:33, прибытие в 12:27 следующего дня.

Через какие города проходит маршрут

Поезд будет курсировать через Черкассы, Вознесенск, Помошную, Гребенку и Фастов. Пассажиры из Коростеня также могут воспользоваться новым маршрутом, пересев в Житомире с регионального поезда №887/888 - 889/890 Коростень - Винница.

В составе поезда предусмотрены:

купейные вагоны;

плацкартные;

вагоны СВ (люкс).

Билеты можно приобрести за 20 суток до даты поездки в приложении, на сайте или в кассах "Укрзализныци".