Морський термінал і НПЗ у Туапсе знову під атакою дронів: горять резервуари

Краснодарський край РФ у ніч на 28 квітня знову опинився під атакою невідомих безпілотників. Йдеться про Туапскінський НПЗ і Морський термінал.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на росЗМІ та OSINT-канали в Telegram.

Місцеві повідомили про понад десяток вибухів після другої ночі.

"Періодично чути стрілянину, у небі видно яскраві спалахи. В одному з районів на місці падіння уламків дрона почалося загоряння, видно вогонь і дим", - писав один із пабліків.

На тлі безпілотної небезпеки також запровадили обмеження на приймання і випуск літаків в аеропортах Краснодара, Геленджика і Сочі.

"Туапсе, Морський термінал і НПЗ знову під атакою дронів... Є кілька влучень, але без підпалу, над морем активно працює ППО", - написали ще в одній із соцмереж.

А саме було атаковано резервуарний парк, що розташований поруч з установкою ЕЛОУ-АВТ-12, після чого соцмережі писали про загоряння двох резервуарів.

Потім стало відомо про повторну атаку на Туапсе і про те, що пожежі ще не встигли погасити на території порту і НПЗ.

У мережі також нагадали про попередні, неодноразові атаки на Туапсе. Після цих обстрілів, як виявилося, стався розлив нафти. Нафтопродукти вивозять вантажівками, місцеві жителі скаржаться на "нафтові дощі", у плямах мазуту брудняться місцеві тварини.

В оперштабі Краснодарського краю під ранок підтвердили інформацію про атаки дронів на Туапсе - НПЗ та Морський порт. Попередньо, без постраждалих.