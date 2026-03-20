Морські порти України здивували весь світ - цього хочуть навчитися країни Перської затоки

Голова Асоціації українських портів Дмитро Баринов розповів про те, як Україні вдалося зберегти роботу морських портів під час війни і чому цей досвід вивчають країни Перської затоки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Der Spiegel.
Незважаючи на блокаду Чорного моря, обстріли, мінну небезпеку та кібератаки, Україна зуміла підтримувати роботу морських портів під час військового конфлікту.
Зараз цей досвід викликає інтерес у країн Перської затоки, які прагнуть зрозуміти, як забезпечити стабільну морську торгівлю в умовах загроз для судноплавства.
"Досвід, який ми отримали в Україні, не має аналогів", - наголосив Дмитро Баринов після виступу перед членами Міжнародної асоціації портів і гаваней в Одесі.
Спочатку українські сили відтіснили російський флот від узбережжя і взяли під контроль частину Чорного моря.
Після цього було відкрито власний морський коридор ближче до берега, яким почали прямувати судна із зерном.
Порти почали працювати за суворим графіком: захід і вихід суден можливий тільки в певні години, а військові перевіряють кораблі ще в морі.
Довге очікування в порту заборонене - це надто небезпечно. У морі встановлено плавучі бар'єри для вловлювання мін, а на території портів розміщено мобільні бетонні укриття для персоналу на випадок тривог.
Робота портів постійно координується з підрозділами ППО. Після кібератак частину процесів було переведено на факсимільний зв'язок, щоб не залежати від цифрових систем.
На тлі блокування іранськими силами нафтових танкерів в Ормузькій протоці портові оператори країн Перської затоки уважно вивчають український досвід.
Підтримання стабільної морської торгівлі в умовах бойових дій і загроз для судноплавства стало предметом аналізу та планування для інших держав.
