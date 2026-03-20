Морские порты Украины удивили весь мир — этому хотят научиться страны Персидского залива

Глава Асоциации украинских портов Дмитрий Баринов рассказал о том, как Украине удалось сохранить работу морских портов во время войны и почему этот опыт изучают страны Персидского залива.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Der Spiegel.
Несмотря на блокаду Черного моря, обстрелы, минную опасность и кибератаки, Украина сумела поддерживать работу морских портов во время военного конфликта.
Сейчас этот опыт вызывает интерес у стран Персидского залива, которые стремятся понять, как обеспечить стабильную морскую торговлю в условиях угроз для судоходства.
"Опыт, который мы получили в Украине, не имеет аналогов", — подчеркнул Дмитрий Баринов после выступления перед членами Международной ассоциации портов и гаваней в Одессе.
Сначала украинские силы оттеснили российский флот от побережья и взяли под контроль часть Черного моря.
После этого был открыт собственный морской коридор ближе к берегу, по которому начали следовать суда с зерном.
Порты начали работать по строгому графику: заход и выход судов возможен только в определенные часы, а военные проверяют корабли еще в море.
Долгое ожидание в порту запрещено — это слишком опасно. В море установлены плавучие барьеры для улавливания мин, а на территории портов размещены мобильные бетонные укрытия для персонала на случай тревог.
Работа портов постоянно координируется с подразделениями ПВО. После кибератак часть процессов была переведена на факсимильную связь, чтобы не зависеть от цифровых систем.
На фоне блокировки иранскими силами нефтяных танкеров в Ормузском проливе портовые операторы стран Персидского залива внимательно изучают украинский опыт.
Поддержание стабильной морской торговли в условиях боевых действий и угроз для судоходства стало предметом анализа и планирования для других государств.
Напоминаем, что лидеры стран ЕС на саммите не сумели убедить премьера Венгрии Виктора Орбана разрешить выделение Украине кредита в размере 90 млрд евро.
Отметим, что президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что мирные переговоры по завершению войны России против Украины возобновятся в ближайшие дни. Украинские представители уже выехали в США.