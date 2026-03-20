Морські порти України здивували весь світ - цього хочуть навчитися країни Перської затоки

Голова Асоціації українських портів Дмитро Баринов розповів про те, як Україні вдалося зберегти роботу морських портів під час війни і чому цей досвід вивчають країни Перської затоки.

Українські порти працюють попри війну

Незважаючи на блокаду Чорного моря, обстріли, мінну небезпеку та кібератаки, Україна зуміла підтримувати роботу морських портів під час військового конфлікту.

Зараз цей досвід викликає інтерес у країн Перської затоки, які прагнуть зрозуміти, як забезпечити стабільну морську торгівлю в умовах загроз для судноплавства.

"Досвід, який ми отримали в Україні, не має аналогів", - наголосив Дмитро Баринов після виступу перед членами Міжнародної асоціації портів і гаваней в Одесі.

Військові заходи та морський коридор

Спочатку українські сили відтіснили російський флот від узбережжя і взяли під контроль частину Чорного моря.

Після цього було відкрито власний морський коридор ближче до берега, яким почали прямувати судна із зерном.

Порти почали працювати за суворим графіком: захід і вихід суден можливий тільки в певні години, а військові перевіряють кораблі ще в морі.

Захист і безпека

Довге очікування в порту заборонене - це надто небезпечно. У морі встановлено плавучі бар'єри для вловлювання мін, а на території портів розміщено мобільні бетонні укриття для персоналу на випадок тривог.

Робота портів постійно координується з підрозділами ППО. Після кібератак частину процесів було переведено на факсимільний зв'язок, щоб не залежати від цифрових систем.

Застосування досвіду іншими країнами

На тлі блокування іранськими силами нафтових танкерів в Ормузькій протоці портові оператори країн Перської затоки уважно вивчають український досвід.

Підтримання стабільної морської торгівлі в умовах бойових дій і загроз для судноплавства стало предметом аналізу та планування для інших держав.