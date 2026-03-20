Морские порты Украины удивили весь мир — этому хотят научиться страны Персидского залива

Глава Асоциации украинских портов Дмитрий Баринов рассказал о том, как Украине удалось сохранить работу морских портов во время войны и почему этот опыт изучают страны Персидского залива.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Der Spiegel.

Украинские порты работают несмотря на войну

Несмотря на блокаду Черного моря, обстрелы, минную опасность и кибератаки, Украина сумела поддерживать работу морских портов во время военного конфликта.

Сейчас этот опыт вызывает интерес у стран Персидского залива, которые стремятся понять, как обеспечить стабильную морскую торговлю в условиях угроз для судоходства.

"Опыт, который мы получили в Украине, не имеет аналогов", — подчеркнул Дмитрий Баринов после выступления перед членами Международной ассоциации портов и гаваней в Одессе.

Военные меры и морской коридор

Сначала украинские силы оттеснили российский флот от побережья и взяли под контроль часть Черного моря.

После этого был открыт собственный морской коридор ближе к берегу, по которому начали следовать суда с зерном.

Порты начали работать по строгому графику: заход и выход судов возможен только в определенные часы, а военные проверяют корабли еще в море.

Защита и безопасность

Долгое ожидание в порту запрещено — это слишком опасно. В море установлены плавучие барьеры для улавливания мин, а на территории портов размещены мобильные бетонные укрытия для персонала на случай тревог.

Работа портов постоянно координируется с подразделениями ПВО. После кибератак часть процессов была переведена на факсимильную связь, чтобы не зависеть от цифровых систем.

Применение опыта другими странами

На фоне блокировки иранскими силами нефтяных танкеров в Ормузском проливе портовые операторы стран Персидского залива внимательно изучают украинский опыт.

Поддержание стабильной морской торговли в условиях боевых действий и угроз для судоходства стало предметом анализа и планирования для других государств.