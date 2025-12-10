Морські дрони СБУ підбили ще один танкер "тіньового флоту" РФ у Чорному морі, - джерела

За даними джерел, морські дрони СБУ Sea Baby 10 грудня атакували в Чорному морі танкер Dashan зі складу "тіньового флоту" Росії. Танкер маскує свою приналежність прапором Коморських островів.

Судно було перехоплено у виключній економічній зоні України, коли максимальним ходом та з вимкненим транспондером рухалося в бік портового термінала "Новоросійськ". Внаслідок атаки танкер отримав критичні пошкодження та повністю виведений з ладу - потужні вибухи чудово можна побачити на відео, яке показали джерела.

Приблизна вартість танкера - 30 млн доларів, а за один рейс він здатний перевезти нафти на 60 мільйонів доларів. Танкер Dashan перебуває під низкою санкцій, в тому числі тими, які запровадили Україна, Європейський союз, Велика Британія, Канада, Австралія та Швейцарія.

Фото: скриншот

Операцію проводили 13-го Головне управління військової контррозвідки СБУ та Військово-морські сили України.