Морские дроны СБУ подбили еще один танкер "теневого флота" РФ в Черном море, - источники

По данным источников, морские дроны СБУ Sea Baby 10 декабря атаковали в Черном море танкер Dashan из состава "теневого флота" России. Танкер маскирует свою принадлежность флагом Коморских островов.

Судно было перехвачено в исключительной экономической зоне Украины, когда максимальным ходом и с выключенным транспондером двигалось в сторону портового терминала "Новороссийск". В результате атаки танкер получил критические повреждения и полностью выведен из строя - мощные взрывы прекрасно можно увидеть на видео, которое показали источники.

Приблизительная стоимость танкера - 30 млн долларов, а за один рейс он способен перевезти нефти на 60 миллионов долларов. Танкер Dashan находится под рядом санкций, в том числе теми, которые ввели Украина, Европейский союз, Великобритания, Канада, Австралия и Швейцария.

Фото: скриншот

Операцию проводили 13-го Главное управление военной контрразведки СБУ и Военно-морские силы Украины.