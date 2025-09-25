UA

Генасамблея ООН Держбюджет-2026 Мирні переговори Війна в Україні

Морські дрони ГУР атакували нафтові термінали у Туапсе та Новоросійську, - джерела

Фото ілюстративне: атака дроні на Туапсе (росЗМІ)
Автор: Ірина Глухова, Юлія Акимова

24 вересня ударні морські дрони Головного управління розвідки України атакували логістичні об’єкти РФ на чорноморському узбережжі. Йдеться про порти у Новоросійську та Туапсе.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на джерела.

За даними джерел, внаслідок операції ГУР паралізовано роботу нафтоналивного комплексу “Транснєфті” та терміналу каспійського трубопровідного консорціуму, розташованих поблизу Новоросійска, де росіяни завантажували нафтою свої танкери - зокрема й з числа так званого тіньового флоту. 

"Вказані пункти перевалки російської нафти сумарно здатні  експортувати 2 мільйони барелів сировини на день", - йдеться у повідомленні.

Також морські дрони ГУР  підірвали нафтоналивний пірс одного із найбільших терміналів держави-агресора у порту Туапсе. 

Атака об’єктів нафтового експорту держави-агресора Росії, який живить ведення злочинної війни проти України, також вкотре засвідчила криворукість російського угруповання, призначеного охороняти чорноморські порти. 

"Хаотичний і неточний вогонь російських військових спричинив руйнування житлових об’єктів, знищив декілька легкових автомобілів, нагнав паніки серед населення в Новоросійску, Туапсе, а також в розташованому за декілька десятків кілометрів від місця атаки Сочі, де тамтешні вожді оголосили екстрену евакуацію з пляжів", - повідомило джерело. 

 

Фото: джерела

Нагадаємо, вчора вдень у російському Новоросійську пролунали вибухи через атаку дронів.

За словами місцевої влади, Новоросійськ нібито зазнав жахливої атаки - безпілотники завдали удару по центру міста. Також повідомлялось про загиблих. Місто було атаковано в районі готелю "Новоросійськ".

Атаки дронів на Росію

Нещодавно дрони ГУР атакували нафтопереробний завод у Башкортостані. Після прильоту пролунали вибухи та розпочалася масштабна пожежа.

Також відомо, що далекобійні дрони СБУ завдали удару по серцю нафтохімічного комплексу "Газпрому" в Башкирії. Це один з найбільших заводів на території РФ.

Крім того, дрони СБУ та ССО зупинили нафтоперекачувальні станції в кількох регіонах РФ.

Російська ФедераціяГУРДрони