Морські дрони ГУР атакували нафтові термінали у Туапсе та Новоросійську, - джерела

За даними джерел, внаслідок операції ГУР паралізовано роботу нафтоналивного комплексу “Транснєфті” та терміналу каспійського трубопровідного консорціуму, розташованих поблизу Новоросійска, де росіяни завантажували нафтою свої танкери - зокрема й з числа так званого тіньового флоту.

"Вказані пункти перевалки російської нафти сумарно здатні експортувати 2 мільйони барелів сировини на день", - йдеться у повідомленні.

Також морські дрони ГУР підірвали нафтоналивний пірс одного із найбільших терміналів держави-агресора у порту Туапсе.

Атака об’єктів нафтового експорту держави-агресора Росії, який живить ведення злочинної війни проти України, також вкотре засвідчила криворукість російського угруповання, призначеного охороняти чорноморські порти.

"Хаотичний і неточний вогонь російських військових спричинив руйнування житлових об’єктів, знищив декілька легкових автомобілів, нагнав паніки серед населення в Новоросійску, Туапсе, а також в розташованому за декілька десятків кілометрів від місця атаки Сочі, де тамтешні вожді оголосили екстрену евакуацію з пляжів", - повідомило джерело.

Фото: джерела