Морские дроны ГУР атаковали нефтяные терминалы в Туапсе и Новороссийске, - источники

По данным источников, в результате операции ГУР парализована работа нефтеналивного комплекса "Транснефти" и терминала каспийского трубопроводного консорциума, расположенных вблизи Новороссийска, где россияне загружали нефтью свои танкеры - в том числе и из числа так называемого теневого флота.

"Указанные пункты перевалки российской нефти суммарно способны экспортировать 2 миллиона баррелей сырья в день", - говорится в сообщении.

Также морские дроны ГУР взорвали нефтеналивной пирс одного из крупнейших терминалов государства-агрессора в порту Туапсе.

Атака объектов нефтяного экспорта государства-агрессора России, который питает ведение преступной войны против Украины, также в очередной раз показала криворукость российской группировки, предназначенной охранять черноморские порты.

"Хаотичный и неточный огонь российских военных вызвал разрушение жилых объектов, уничтожил несколько легковых автомобилей, нагнал панику среди населения в Новороссийске, Туапсе, а также в расположенном в нескольких десятках километров от места атаки Сочи, где тамошние вожди объявили экстренную эвакуацию с пляжей", - сообщил источник.

Фото: источники