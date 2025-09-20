ua en ru
Сб, 20 вересня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Держбюджет-2026 Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Дрони СБУ та ССО зупинили нафтоперекачувальні станції в кількох регіонах РФ, - джерела

Україна, Субота 20 вересня 2025 17:52
UA EN RU
Дрони СБУ та ССО зупинили нафтоперекачувальні станції в кількох регіонах РФ, - джерела Ілюстративне фото: знищення російських НПЗ та нафтостанцій триває (росЗМІ)
Автор: Юлія Акимова, Антон Корж

Безпілотники Сил спеціальних операцій та Служби безпеки України в ніч на 20 вересня зупинили роботу нафтоперекачувальних станцій в Росії. Мова йде про станції, що задіяні в експорті нафти через Новоросійськ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на джерела.

Вночі на 20 вересня далекобійні безпілотники Центру спеціальних операцій "А" СБУ та ССО ЗСУ уразили низку нафтоперекачувальних станцій (НПС) нафтопроводу "Куйбишев - Тихорецьк". Ці станції задіяні в експорті нафти через Новоросійськ.

Уражено наступні об'єкти:

  • НПС "Зензеватка" (н.п. Зензеватка, Волгоградська область РФ);
  • НПС "Совхозная-2" (н.п. Прогрес, Самарська область РФ);
  • Лінійно-виробнича диспетчерська станція "Самара" (н.п. Просвєт, Самарська область РФ).

"СБУ продовжує свою успішну роботу із запровадження дронових санкцій проти російських НПЗ та нафтоперекачувальних станцій. Саме ця інфраструктура приносить у бюджет РФ нафтодоларові надприбутки, які живлять війну проти України. Робота над перекриттям цих грошових потоків триватиме й надалі", - повідомило джерело в СБУ.

Нагадаємо, що за даними Генерального штабу Збройних сил України, 20 вересня внаслідок успішної спецоперації ЗСУ вибухи в Росії лунали на Саратовському та Новокуйбишевському НПЗ. Також було вражено нафтоперекачувальні станції на одному з трубопроводів.

Президент України Володимир Зеленський 20 вересня зазначив, що постійні атаки українських дронів по НПЗ і трубопроводу "Дружба" вже відчутні для Росії. В РФ виник паливний дефіцит, йде руйнування російської логістики. Це визнають навіть партнери України.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація НПЗ
Новини
У Дніпрі ракета влучила у висотку, у Миколаєві пожежі: перші наслідки атаки РФ (фото)
У Дніпрі ракета влучила у висотку, у Миколаєві пожежі: перші наслідки атаки РФ (фото)
Аналітика
Логістика для Донбасу. Чому РФ націлилася на Куп'янськ і чи вдається ЗСУ тримати місто
Юлія Акимовакерівниця рубрики Надзвичайні події Логістика для Донбасу. Чому РФ націлилася на Куп'янськ і чи вдається ЗСУ тримати місто