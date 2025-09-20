Дрони СБУ та ССО зупинили нафтоперекачувальні станції в кількох регіонах РФ, - джерела

Безпілотники Сил спеціальних операцій та Служби безпеки України в ніч на 20 вересня зупинили роботу нафтоперекачувальних станцій в Росії. Мова йде про станції, що задіяні в експорті нафти через Новоросійськ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на джерела.

"СБУ продовжує свою успішну роботу із запровадження дронових санкцій проти російських НПЗ та нафтоперекачувальних станцій. Саме ця інфраструктура приносить у бюджет РФ нафтодоларові надприбутки, які живлять війну проти України. Робота над перекриттям цих грошових потоків триватиме й надалі", - повідомило джерело в СБУ.

Вночі на 20 вересня далекобійні безпілотники Центру спеціальних операцій "А" СБУ та ССО ЗСУ уразили низку нафтоперекачувальних станцій (НПС) нафтопроводу "Куйбишев - Тихорецьк". Ці станції задіяні в експорті нафти через Новоросійськ.

Нагадаємо, що за даними Генерального штабу Збройних сил України, 20 вересня внаслідок успішної спецоперації ЗСУ вибухи в Росії лунали на Саратовському та Новокуйбишевському НПЗ. Також було вражено нафтоперекачувальні станції на одному з трубопроводів.

Президент України Володимир Зеленський 20 вересня зазначив, що постійні атаки українських дронів по НПЗ і трубопроводу "Дружба" вже відчутні для Росії. В РФ виник паливний дефіцит, йде руйнування російської логістики. Це визнають навіть партнери України.