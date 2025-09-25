ua en ru
Чт, 25 вересня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Генасамблея ООН Держбюджет-2026 Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Морські дрони ГУР атакували нафтові термінали у Туапсе та Новоросійську, - джерела

Четвер 25 вересня 2025 13:05
UA EN RU
Морські дрони ГУР атакували нафтові термінали у Туапсе та Новоросійську, - джерела Фото ілюстративне: атака дроні на Туапсе (росЗМІ)
Автор: Ірина Глухова, Юлія Акимова

24 вересня ударні морські дрони Головного управління розвідки України атакували логістичні об’єкти РФ на чорноморському узбережжі. Йдеться про порти у Новоросійську та Туапсе.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на джерела.

За даними джерел, внаслідок операції ГУР паралізовано роботу нафтоналивного комплексу “Транснєфті” та терміналу каспійського трубопровідного консорціуму, розташованих поблизу Новоросійска, де росіяни завантажували нафтою свої танкери - зокрема й з числа так званого тіньового флоту.

"Вказані пункти перевалки російської нафти сумарно здатні експортувати 2 мільйони барелів сировини на день", - йдеться у повідомленні.

Також морські дрони ГУР підірвали нафтоналивний пірс одного із найбільших терміналів держави-агресора у порту Туапсе.

Атака об’єктів нафтового експорту держави-агресора Росії, який живить ведення злочинної війни проти України, також вкотре засвідчила криворукість російського угруповання, призначеного охороняти чорноморські порти.

"Хаотичний і неточний вогонь російських військових спричинив руйнування житлових об’єктів, знищив декілька легкових автомобілів, нагнав паніки серед населення в Новоросійску, Туапсе, а також в розташованому за декілька десятків кілометрів від місця атаки Сочі, де тамтешні вожді оголосили екстрену евакуацію з пляжів", - повідомило джерело.

Фото: джерела

Нагадаємо, вчора вдень у російському Новоросійську пролунали вибухи через атаку дронів.

За словами місцевої влади, Новоросійськ нібито зазнав жахливої атаки - безпілотники завдали удару по центру міста. Також повідомлялось про загиблих. Місто було атаковано в районі готелю "Новоросійськ".

Атаки дронів на Росію

Нещодавно дрони ГУР атакували нафтопереробний завод у Башкортостані. Після прильоту пролунали вибухи та розпочалася масштабна пожежа.

Також відомо, що далекобійні дрони СБУ завдали удару по серцю нафтохімічного комплексу "Газпрому" в Башкирії. Це один з найбільших заводів на території РФ.

Крім того, дрони СБУ та ССО зупинили нафтоперекачувальні станції в кількох регіонах РФ.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація ГУР Дрони
Новини
Я готовий піти з посади президента після закінчення війни, - Зеленський
Я готовий піти з посади президента після закінчення війни, - Зеленський
Аналітика
"Я воюю за тих, хто вже не може". Фронтові історії жінок 47-ї бригади "Магура"
Богдана Лясківськажурналіст РБК-Україна "Я воюю за тих, хто вже не може". Фронтові історії жінок 47-ї бригади "Магура"