Морські дрони ГУР атакували нафтові термінали у Туапсе та Новоросійську, - джерела
24 вересня ударні морські дрони Головного управління розвідки України атакували логістичні об’єкти РФ на чорноморському узбережжі. Йдеться про порти у Новоросійську та Туапсе.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на джерела.
За даними джерел, внаслідок операції ГУР паралізовано роботу нафтоналивного комплексу “Транснєфті” та терміналу каспійського трубопровідного консорціуму, розташованих поблизу Новоросійска, де росіяни завантажували нафтою свої танкери - зокрема й з числа так званого тіньового флоту.
"Вказані пункти перевалки російської нафти сумарно здатні експортувати 2 мільйони барелів сировини на день", - йдеться у повідомленні.
Також морські дрони ГУР підірвали нафтоналивний пірс одного із найбільших терміналів держави-агресора у порту Туапсе.
Атака об’єктів нафтового експорту держави-агресора Росії, який живить ведення злочинної війни проти України, також вкотре засвідчила криворукість російського угруповання, призначеного охороняти чорноморські порти.
"Хаотичний і неточний вогонь російських військових спричинив руйнування житлових об’єктів, знищив декілька легкових автомобілів, нагнав паніки серед населення в Новоросійску, Туапсе, а також в розташованому за декілька десятків кілометрів від місця атаки Сочі, де тамтешні вожді оголосили екстрену евакуацію з пляжів", - повідомило джерело.
Фото: джерела
Нагадаємо, вчора вдень у російському Новоросійську пролунали вибухи через атаку дронів.
За словами місцевої влади, Новоросійськ нібито зазнав жахливої атаки - безпілотники завдали удару по центру міста. Також повідомлялось про загиблих. Місто було атаковано в районі готелю "Новоросійськ".
Атаки дронів на Росію
Нещодавно дрони ГУР атакували нафтопереробний завод у Башкортостані. Після прильоту пролунали вибухи та розпочалася масштабна пожежа.
Також відомо, що далекобійні дрони СБУ завдали удару по серцю нафтохімічного комплексу "Газпрому" в Башкирії. Це один з найбільших заводів на території РФ.
Крім того, дрони СБУ та ССО зупинили нафтоперекачувальні станції в кількох регіонах РФ.