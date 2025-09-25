ua en ru
Морские дроны ГУР атаковали нефтяные терминалы в Туапсе и Новороссийске, - источники

Четверг 25 сентября 2025 13:05
Морские дроны ГУР атаковали нефтяные терминалы в Туапсе и Новороссийске, - источники Фото иллюстративное: атака дронов на Туапсе (росСМИ)
Автор: Ірина Глухова, Юлия Акимова

24 сентября ударные морские дроны Главного управления разведки Украины атаковали логистические объекты РФ на черноморском побережье. Речь идет о портах в Новороссийске и Туапсе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источники.

По данным источников, в результате операции ГУР парализована работа нефтеналивного комплекса "Транснефти" и терминала каспийского трубопроводного консорциума, расположенных вблизи Новороссийска, где россияне загружали нефтью свои танкеры - в том числе и из числа так называемого теневого флота.

"Указанные пункты перевалки российской нефти суммарно способны экспортировать 2 миллиона баррелей сырья в день", - говорится в сообщении.

Также морские дроны ГУР взорвали нефтеналивной пирс одного из крупнейших терминалов государства-агрессора в порту Туапсе.

Атака объектов нефтяного экспорта государства-агрессора России, который питает ведение преступной войны против Украины, также в очередной раз показала криворукость российской группировки, предназначенной охранять черноморские порты.

"Хаотичный и неточный огонь российских военных вызвал разрушение жилых объектов, уничтожил несколько легковых автомобилей, нагнал панику среди населения в Новороссийске, Туапсе, а также в расположенном в нескольких десятках километров от места атаки Сочи, где тамошние вожди объявили экстренную эвакуацию с пляжей", - сообщил источник.

Фото: источники

Напомним, вчера днем в российском Новороссийске прогремели взрывы из-за атаки дронов.

По словам местных властей, Новороссийск якобы подвергся ужасной атаке - беспилотники нанесли удар по центру города. Также сообщалось о погибших. Город был атакован в районе гостиницы "Новороссийск".

Атаки дронов на Россию

Недавно дроны ГУР атаковали нефтеперерабатывающий завод в Башкортостане. После прилета прогремели взрывы и начался масштабный пожар.

Также известно, что дальнобойные дроны СБУ нанесли удар по сердцу нефтехимического комплекса "Газпрома" в Башкирии. Это один из крупнейших заводов на территории РФ.

Кроме того, дроны СБУ и ССО остановили нефтеперекачивающие станции в нескольких регионах РФ.

