Морська логістика Росії обмежена у діях, - Плетенчук

Раніше Плетенчук назвав кількість великих десантних кораблів, котрі залишилися в Чорноморському флоті РФ.

До речі, речник Військово-морських сил України підтвердив поразку ВДК "Костянтина Ольшанського".

Також у ВМС розповіли, звідки Росія запускала ракети Україною 25 березня.

На початку березня Дмитро Плетенчук сказав, що росіяни тримають у Криму кораблі, яким не знайшлося місця у РФ.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.