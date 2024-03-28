Морская логистика России ограниченная в действиях, - Плетенчук

Ранее Плетенчук назвал количество больших десантных кораблей оставшихся в Черноморском флоте РФ.

К слову, спикер Военно-морских сил Украины подтвердил поражение БДК "Константина Ольшанского".

Также в ВМС рассказали, откуда Россия запускала ракеты по Украине 25 марта.

В начале марта Дмитрий Плетенчук сказал, что россияне держат в Крыму корабли, которым не нашлось места в РФ.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.