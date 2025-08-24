UA

Зустріч Зеленського та Путіна Мирні переговори Війна в Україні

Морпіхи ЗСУ підняли прапор України в глибині позицій ворога на Херсонщині (відео)

Ілюстративне фото: морпіхи ЗСУ підняли прапор України в глибині позицій ворога на Херсонщині (GettyImages)
Автор: Наталія Кава

Українські військові змогли встановити державний прапор України на тимчасово окупованій частині Херсонської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сили оборони Півдня України.

Зазначається, що Екіпаж ударних БПЛА батальйону безпілотних систем 39-ї окремої бригади розвідки бойового забезпечення 30-го корпусу морської піхоти встановив державний прапор України на тимчасово окупованій частині Херсонщини.

"​Це не просто прапор, це - символ нашої незламності та рішучості. Він майорить на нашій землі, бо вона була, є і завжди буде українською", - підписано відео.

Раніше ми писали, що українські військові до Дня державного прапора України підняли стяги над населеними пунктами Горналь та Гуєво в Суджанському раойні Курської області. Історично - це територія української Слобожанщини.

Також ми писали, що військові зі 123-ої бригади тероборони встановили перший прапор України на тимчасово окупованій Кінбурнській косі.

Нагадаємо, 23 серпня Україна святкує День Державного прапора. Детально про символ свободи, що майорить на фронті - читайте у матеріалі РБК-Україна.

ХерсонОкуповані територіїВійна в Україні