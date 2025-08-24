Морпіхи ЗСУ підняли прапор України в глибині позицій ворога на Херсонщині (відео)

Раніше ми писали, що українські військові до Дня державного прапора України підняли стяги над населеними пунктами Горналь та Гуєво в Суджанському раойні Курської області. Історично - це територія української Слобожанщини.

Також ми писали, що військові зі 123-ої бригади тероборони встановили перший прапор України на тимчасово окупованій Кінбурнській косі.

Нагадаємо, 23 серпня Україна святкує День Державного прапора. Детально про символ свободи, що майорить на фронті - читайте у матеріалі РБК-Україна.