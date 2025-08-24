Морпехи ВСУ подняли флаг Украины в глубине позиций врага на Херсонщине (видео)

Ранее мы писали, что украинские военные ко Дню государственного флага Украины подняли знамена над населенными пунктами Горналь и Гуево в Суджанском раойне Курской области. Исторически - это территория украинской Слобожанщины.

Также мы писали, что военные из 123-й бригады теробороны установили первый флаг Украины на временно оккупированной Кинбурнской косе.

Напомним, 23 августа Украина празднует День Государственного флага. Подробно о символе свободы, который развевается на фронте - читайте в материале РБК-Украина.