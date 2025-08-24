RU

Встреча Зеленского и Путина Мирные переговоры Война в Украине

Морпехи ВСУ подняли флаг Украины в глубине позиций врага на Херсонщине (видео)

Иллюстративное фото: морпехи ВСУ подняли флаг Украины в глубине позиций врага на Херсонщине (GettyImages)
Автор: Наталья Кава

Украинские военные смогли установить государственный флаг Украины на временно оккупированной части Херсонской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Силы обороны Юга Украины.

Отмечается, что Экипаж ударных БПЛА батальона беспилотных систем 39-й отдельной бригады разведки боевого обеспечения 30-го корпуса морской пехоты установил государственный флаг Украины на временно оккупированной части Херсонщины.

"Это не просто флаг, это - символ нашей несокрушимости и решимости. Он развевается на нашей земле, потому что она была, есть и всегда будет украинской", - подписано видео.

 

Ранее мы писали, что украинские военные ко Дню государственного флага Украины подняли знамена над населенными пунктами Горналь и Гуево в Суджанском раойне Курской области. Исторически - это территория украинской Слобожанщины.

Также мы писали, что военные из 123-й бригады теробороны установили первый флаг Украины на временно оккупированной Кинбурнской косе.

Напомним, 23 августа Украина празднует День Государственного флага. Подробно о символе свободы, который развевается на фронте - читайте в материале РБК-Украина.

Херсон Оккупированные территории Война в Украине