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Українські воїни встановили перший прапор України на Кінбурнській косі (відео)

Субота 19 липня 2025 22:31
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Українські воїни встановили перший прапор України на Кінбурнській косі (відео) Ілюстративне фото: подія відбулися кілька днів тому (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Днями українські військові зі 123-ої бригади тероборони встановили перший прапор України на тимчасово окупованій Кінбурнській косі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram "ЖАХ З НЕБЕС "123".

Зокрема, військові опублікували кадри, на яких видно, що було встановлено прапор нашої країни

"Гордість - це про підрозділ безпілотних систем 123-ої бригади тероборони, яка днями встановила перший прапор України на Кінбурнській косі, як символ нашої неминучої перемоги над злом", - йдеться у повідомленні.

Що таке Кінбурнська коса і чому вона важлива

Зазначимо, що Кінбурнська коса - це вузький півострів на південь від Очакова, розташований між Чорним та Азовським морями. Він має стратегічне значення, оскільки контролює морські підходи до порту Миколаїв і важливі судноплавні маршрути. Крім цього, коса відома своєю унікальною природою і вважається однією з найбільших піщаних кіс України.

З початку повномасштабної війни Кінбурнська коса перетворилася на важливий військовий рубіж - через неї проходять лінії оборони і постачання. Контроль над цією територією критично важливий для забезпечення безпеки південного узбережжя країни.

Раніше представник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук заявляв, що присутність російських військ на Кінбурнській косі дає їм змогу обстрілювати Миколаївську та Херсонську області.

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