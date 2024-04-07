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Морпіхи знищили російський дрон-розвідник SuperCam: відео бойової роботи

Україна, Неділя 07 квітня 2024 11:10
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Морпіхи знищили російський дрон-розвідник SuperCam: відео бойової роботи Фото: морпіхи знищили російський дрон-розвідник SuperCam (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Морпіхи знищили російський безпілотник-розвідник SuperCam на фронті. Зенітники показали відео бойової роботи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на 36 окрему бригаду морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського у Telegram.

Захисники не уточнюють, на якому саме напрямку це відбулося. Миколаївські морпіхи-зенітники знищили російський розвідувальний безпілотник SuperCam.

Після успішного влучання ворожий дрон спалахнув прямо у повітрі.

Втрати російських військ

Міноборони РФ приховує втрати окупаційних військ в Україні. При цьому путінський режим постійно бреше про втрати українських сил.

Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія втратила на війні вже понад 447 тисяч солдатів. Лише за останню добу наші воїни ліквідували 820 росіян.

Британська розвідка повідомляла, що Росія набирає щомісяця до армії близько 30 тисяч нових солдатів. Це дозволяє їй продовжувати вести загарбницьку війну проти України.

При цьому російські опозиційні ЗМІ заявили, що з початком наступу РФ на фронті втрати окупаційних військ значно виросли.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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