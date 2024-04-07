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Морпехи уничтожили российский дрон-разведчик SuperCam: видео боевой работы

Украина, Воскресенье 07 апреля 2024 11:10
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Морпехи уничтожили российский дрон-разведчик SuperCam: видео боевой работы Фото: морпехи уничтожили российский дрон-разведчик SuperCam (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Морпехи уничтожили российский беспилотник-разведчик SuperCam на фронте. Зенитчики показали видео боевой работы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на 36-ю отдельную бригаду морской пехоты имени контрадмирала Михаила Билинского в Telegram.

Защитники не уточняют, на каком направлении это произошло. Николаевские морпехи-зенитчики уничтожили российский разведывательный беспилотник SuperCam.

После успешного попадания вражеский дрон вспыхнул прямо в воздухе.

Потери российских войск

Минобороны РФ скрывает потери оккупационных войск в Украине. При этом путинский режим постоянно лжет о потерях украинских сил.

Генштаб ВСУ сообщает, что Россия потеряла на войне уже более 447 тысяч солдат. Только за последние сутки наши воины ликвидировали 820 россиян.

Британская разведка сообщала, что Россия набирает ежемесячно в армию около 30 тысяч новых солдат. Это позволяет ей продолжать вести захватническую войну против Украины.

При этом российские оппозиционные СМИ заявили, что с началом наступления РФ на фронте потери оккупационных войск значительно выросли.

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