Понад 50 артсистем та 820 окупантів: Генштаб оновив втрати РФ в Україні
Українські захисники за добу ліквідували ще 820 російських окупантів, і таким чином загальні втрати противника в особовому складі з початку повномасштабного вторгнення склали близько 447 510 солдатів. Крім того, бійці ЗСУ знищили ще 17 танків та по 54 артсистем і ББМ ворога.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ранкове зведення Генерального штабу ЗСУ 7 квітня.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 до 07.04.24 орієнтовно склали:
- особового складу - близько 447510 (+820) осіб ліквідовано;
- танків - 7074 (+17) од.;
- бойових броньованих машин - 13551 (+54) од.;
- артилерійських систем - 11316 (+54) од.;
- РСЗВ - 1036 (+4) од.;
- засоби ППО - 749 од.;
- літаків - 347 од.;
- вертольотів - 325 од.;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 8956 (+61) од.;
- крилаті ракети - 2064 (+4) од.;
- кораблі/катери - 26 од.;
- підводні човни - 1 од.;
- автомобільної техніки та автоцистерн - 15071 (+79) од.;
- спеціальна техніка - 1864 (+10) од.
Ситуація на фронті
Нагадаємо, раніше в Генеральному штабі ЗСУ у ранковому зведенні 7 квітня повідомляли, що в Україні на фронті впродовж доби відбулося 57 бойових зіткнень.
Захисники зазначили, що найбільша кількість ворожих атак була зафіксована на Новопавлівському напрямку, де окупанти 21 раз намагалися прорвати оборону бійців ЗСУ.
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