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Понад 50 артсистем та 820 окупантів: Генштаб оновив втрати РФ в Україні

Неділя 07 квітня 2024 07:56
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Понад 50 артсистем та 820 окупантів: Генштаб оновив втрати РФ в Україні Фото: у Генштабі ЗСУ оновили дані про втрати російських окупантів (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

Українські захисники за добу ліквідували ще 820 російських окупантів, і таким чином загальні втрати противника в особовому складі з початку повномасштабного вторгнення склали близько 447 510 солдатів. Крім того, бійці ЗСУ знищили ще 17 танків та по 54 артсистем і ББМ ворога.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ранкове зведення Генерального штабу ЗСУ 7 квітня.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 до 07.04.24 орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 447510 (+820) осіб ліквідовано;
  • танків - 7074 (+17) од.;
  • бойових броньованих машин - 13551 (+54) од.;
  • артилерійських систем - 11316 (+54) од.;
  • РСЗВ - 1036 (+4) од.;
  • засоби ППО - 749 од.;
  • літаків - 347 од.;
  • вертольотів - 325 од.;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 8956 (+61) од.;
  • крилаті ракети - 2064 (+4) од.;
  • кораблі/катери - 26 од.;
  • підводні човни - 1 од.;
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 15071 (+79) од.;
  • спеціальна техніка - 1864 (+10) од.

Понад 50 артсистем та 820 окупантів: Генштаб оновив втрати РФ в Україні

Ситуація на фронті

Нагадаємо, раніше в Генеральному штабі ЗСУ у ранковому зведенні 7 квітня повідомляли, що в Україні на фронті впродовж доби відбулося 57 бойових зіткнень.

Захисники зазначили, що найбільша кількість ворожих атак була зафіксована на Новопавлівському напрямку, де окупанти 21 раз намагалися прорвати оборону бійців ЗСУ.

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