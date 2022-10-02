Морпіхи знищили дві гармати "Гіацинт-С" і танк окупантів (відео)

Підрозділи командування морської піхоти Військово-морських сил ЗСУ знищили російський танк та дві самохідні гармати "Гіацинт-С" 1 жовтня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ВМС ЗСУ.
"Артилерійські військові частини та підрозділи Командування морської піхоти ВМС ЗС України наносили вогневе ураження по загарбниках, в результаті чого наші воїни знищили танк та 2 самохідні гармати "Гіацинт-С". Остаточні втрати ворога уточнюються", - сказано в повідомленні.
Окрім цього, військові повідомили про знищення 10 російських окупантів та підбиття ворожого БМП-2.
Нагадаємо, українські військові показали на відео збиття двох російських вертольотів Ка-52, трьох безпілотників та дрону-камікадзе типу Shaheed-136.
Окрім того, сьогодні захисники знищили склад боєприпасів росіян за допомогою безпілотника.
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