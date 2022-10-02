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Морпехи уничтожили две пушки "Гиацинт-С" и танк оккупантов (видео)

Фото: морпехи уничтожили две пушки "Гиацинт-С" и танк оккупантов (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

Подразделения командования морской пехоты Военно-морских сил ВСУ уничтожили российский танк и две самоходные пушки "Гиацинт-С" 1 октября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ВМС ВСУ.

"Артиллерийские воинские части и подразделения Командования морской пехоты ВМС ВС Украины наносили огненное поражение по захватчикам, в результате чего наши воины уничтожили танк и 2 самоходные пушки "Гиацинт-С". Окончательные потери врага уточняются", - говорится в сообщении.

Кроме этого, военные сообщили об уничтожении 10 российских оккупантов и подбитии вражеского БМП-2.

Напомним, украинские военные показали на видео сбития двух российских вертолетов Ка-52, трех беспилотников и дрона-камикадзе типа Shaheed-136.

Кроме того, сегодня защитники уничтожили склад боеприпасов россиян с помощью беспилотника.

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