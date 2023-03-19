Морпіхи знищили два ворожі танки, гаубицю та понад десяток росіян

Повідомляється, що за 18 березня наші бійці "відмінусували" ще 16 росіян, а також знищили 4 бойові броньовані машини (БТР, БМП, БМД та БА), два танки та одну 122-мм гаубицю Д-30 ворога.

Нагадаємо, нещодавно українські бійці знищили російський ЗРК "Стріла-10" і танк Т-62 на півдні.

РБК-Україна також повідомляло, що на сході захисники знищили оборонну позицію росіян ракетою французького ПТРК Milan-2.

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