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Морпехи уничтожили два вражеских танка, гаубицу и более десятка россиян

Иллюстративное фото: морпехи уничтожили два вражеских танка, гаубицу и более десятка россиян (Getty Image)
Автор: Елизавета Драбкина

Украинские военнослужащие Военно-морских сил ВСУ за прошедшие сутки уничтожили два вражеских танка, гаубицу и 16 российских оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ВМС ВСУ.

Сообщается, что за 18 марта наши бойцы "отминусовали" еще 16 россиян, а также уничтожили 4 боевых бронированных машин (БТР, БМП, БМД и БА), два танка и одну 122-мм гаубицу Д-30 врага.

Напомним, что недавно украинские бойцы уничтожили российский ЗРК "Стрела-10" и танк Т-62 на юге.

РБК-Украина также сообщало, что на востоке защитники уничтожили оборонительную позицию россиян ракетой французского ПТРК Milan-2.

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