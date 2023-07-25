UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Морпіхи збили російський Ка-52 на Донбасі

Ілюстративне фото: морпіхи збили російський Ка-52 на Донбасі (wikipedia.org)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Українські морські піхотинці "приземлили" російський бойовий вертоліт Ка-52 "Алігатор" на Донбасі зранку 25 липня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на 38 окрему бригаду морської піхоти.

"Ранок морпіхів починається не з кави. Сьогодні о 7:43 розрахунком ПЗРК нашої бригади був знищений ворожий Ка-52", - повідомили військові.

Ка-52

Гелікоптер призначений для розвідки місцевості, цілевказівок та координації дій групи бойових вертольотів. Він здатний вражати броньовану і неброньовану техніку, живу силу і повітряні цілі на полі бою.

Втрати росіян в Україні

Зазначимо, що з початку повномасштабної війни росіяни втратили в Україні вже 310 гелікоптерів та 315 літаків.

При чому у червні представник Генштабу ЗСУ Олексій Громов заявляв, що країна-агресор втратила в Україні у п'ять разів більше вертольотів, ніж за дві загарбницькі війни в Ічкерії.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ДонбасВійна Росії проти України