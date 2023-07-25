Морпехи сбили российский Ка-52 на Донбассе

"Утро морпехов начинается не с кофе. Сегодня в 7:43 расчетом ПЗРК нашей бригады был уничтожен вражеский Ка-52", - сообщили военные.

Ка-52

Вертолет предназначен для разведки местности, целеуказаний и координации действий группы боевых вертолетов. Он способен поражать бронированную и небронированную технику, живую силу и воздушные цели на поле боя.

Потери россиян в Украине

Отметим, что с начала полномасштабной войны россияне потеряли в Украине уже 310 вертолетов и 315 самолетов.

Причем в июне представитель Генштаба ВСУ Алексей Громов заявлял, что страна-агрессор потеряла в Украине в пять раз больше вертолетов, чем за две захватнические войны в Ичкерии.

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